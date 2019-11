Geschichte : Vortragsreihe: Wissenswertes zu den Wittlicher Stadtteilen

Wittlich 1969 wurden in einer großen Kommunalreform die Dörfer Bombogen, Dorf, Lüxem, Neuerburg und Wengerohr in die Stadt Wittlich eingemeindet. Ein Jubiläum in diesem Jahr, das mit Festen und einer Ausstellung im Stadthaus begangen wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nun sollen Sachinformationen über die einzelnen heutigen Ortsteile der Stadt Wittlich das Programm abrunden. Mit Yannick Negele aus Wittlich-Wengerohr konnte das Kulturamt der Stadt Wittlich einen Studenten der Geschichtswissenschaften gewinnen, der aufgrund seines Alters die ehemaligen Dörfer nur als Ortsteile der Stadt Wittlich kennt. Negele untersuchte Geschichte und Gegenwart von Bombogen, Dorf, Lüxem, Neuerburg und Wengerohr und erarbeitete informative Vorträge, die zu folgenden Terminen in der Stadtbücherei Wittlich stattfinden werden:

Neuerburg:Donnerstag, 14. November, 18 Uhr; Wengerohr: Mittwoch, 20. November, 18 Uhr; Bombogen: Donnerstag, 28. November, 18 Uhr; Dorf: Dienstag, 3. Dezember, 18 Uhr; Lüxem: Mittwoch, 11. Dezember, 18 Uhr.