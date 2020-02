Fastnacht : Vorverkauf für Weiberfastnacht

Wittlich Die kfd-Frauengemeinschaft feiert am Donnerstag, 20. Februar, 14.11 Uhr, im Jugendheim St. Bernhard Weiberfastnacht. Vorverkauf ist im Markushaus am 4. Februar, 18 bis 19 Uhr, und am 5. Februar, 10 bis 11.30 Uhr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken