Gemeinsam für den Ort Wie sich Hetzerath um junge und alte Menschen kümmern will

Hetzerath · In Hetzerath hat sich ein neuer Verein gegründet, der sich mit den Interessen von alten Menschen und Jugendlichen im Ort beschäftigen will. Was die Pläne sind und was das Bauprojekt „Wohnen mit Pflege" damit zu tun hat.

21.04.2023, 09:41 Uhr

Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato

„Es geht nur zusammen“, sagt Daniel Knopp, gebürtiger Hetzerather und Geschäftsführer der Pflegegesellschaft St. Martin Trier gleich zu Beginn der Veranstaltung im Hetzerather Bürgerhaus. Rund 100 Interessierte aus dem Dorf waren gekommen, um sich über das neue Bauprojekt in der Hauptstraße zu informieren, das zurzeit entsteht. Und sie waren auch gekommen, um einer neuen Vereinsgründung in Hetzerath beizuwohnen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?