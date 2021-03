Kommunalpolitik : Lässt Debatte um vorgezogene Impfung von Thalfanger Ortsbürgermeister Bündnis wackeln?

Thalfang Hat die Debatte um die vorzeitige Corona-Impfung des Thalfanger Ortsbürgermeisters Burkhard Graul Einfluss auf die Politik in der Verbandsgemeinde? Innerhalb eines Bündnisses knirscht es.

Die vorzeitige Corona-Impfung von Burkhard Graul bei einem Impftermin im Thalfanger Seniorenheim (der TV berichtete) schlägt weiter Wellen. Richard Pestemer von der Freien Wählergemeinschaft Erbeskopf hatte eine Aussprache zur, wie er sagt, „Impfdrängelei in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf“ in einem Antrag gefordert. Diesen hatte er zu Beginn der Verbandsgemeinderatssitzung am Mittwoch in Horath gestellt.

Pestemer, einziges Mitglied der FWG Erbeskopf im Verbandsgemeinderat, hatte seinen Antrag schriftlich begründet: Es gehe um die Frage, welche „Vorbildrolle wir alle als politische Verantwortungsträger haben“. Und: Es gehe darum, sich gemeinsam klarzumachen, was es konkret bedeutet, „als ehrenamtlicher oder hauptamtlicher Politiker das Vertrauen in die Politik aufrecht zu erhalten und nicht durch offensichtliches Fehlverhalten zu verspielen“.

Ist diese Allianz tatsächlich am Ende? Winfried Welter, Fraktionssprecher der CDU, sieht das anders: Es gebe keine Koalitionsverträge und erst recht keinen Koalitionszwang. Ohnehin würde Welter gern in Zukunft eher noch mehr Fraktionen mit ins Boot holen, um bei wichtigen Entscheidungen mit möglichst großer Geschlossenheit agieren zu können. Er beteilige sich nicht an einer „Hetzjagd gegen einzelne Personen“. Anton Göppert (Bündnis 90/Die Grünen), Beigeordneter in der Verbandsgemeinde Thalfang, hofft, dass diese Angelegenheit keine dauerhaften Konsequenzen für das Bündnis hat. Seine Fraktion hatte für eine Aussprache gestimmt, „weil es noch viele offene Frage gibt und Herr Graul die Chance zu einer Stellungnahme bekommen sollte“. Ein Bürgermeister sollte, so Göppert weiter, sich „vorbildlich verhalten. Ob das so war, sollte die Aussprache klären.“ Auch Rouven Bruce Schording, der Sprecher der Neuen Liste, der sich persönlich enthalten hat, erwartet keine negativen Konsequenzen für das Bündnis. Allerdings ist er der Auffassung, dass Graul den Bürgern eine „Erklärung schuldig ist“.