Wettbewerb : Beliebtester Italiener im Kreis Bernkastel-Wittlich: Diese Restaurants wurden vorgestellt – So geht es weiter

Bernkastel-Wittlich Wer ist der beliebteste Italiener im Landkreis? Das haben wir im Herbst unsere Leserinnen und Leser gefragt. Von den Nominierten machen wir Porträts und stellen sie mit ihren Restaurants, Geschichten und Spezialitäten vor. Das ist der aktuelle Stand.

Das sind die Nominierten: Trattoria Strada 37, der Italiener da Marco, L‘Italiano in der Alten Holzindustrie, Pizza Party (alle Wittlich), der Italiener in Klausen, Pizzeria Europa, Netzroller, Trattoria-Pizzeria Park-Café, Di Salvatore, Altes Zollhaus, Pizzeria Riva, Ristorante Spinelli (alle Bernkastel-Kues), Salvas Flotte Pizza (Großlittgen), Pizzeria Cappuccino Da Pino in Enkirch, Pizzeria Taverna in Traben-Trarbach, Da Luigi in Monzelfeld und Pizzeria Lucania in Morbach.