Finanzen : VR-Bank: „Gutes Ergebnis trotz hoher Belastungen“

Die VR-Bank Hunsrück-Mosel errichtet an ihrem Hauptsitz in Morbach auf dem bisherigen Mitarbeiterparkplatz einen Anbau, um zehn neue Büroräume zu schaffen. „Wir haben im bestehenden Haus keinen Platz mehr“, sagt Vorstandsmitglied Markus Bäumler. Ein Mitarbeiter müsse derzeit laufend seinen Platz wechseln, weil für ihn kein eigenes Büro mehr möglich ist. In den Anbau investiert die Bank inklusive der notwendigen technischen Ausstattung einen hohen sechsstelligen Betrag, sagt Bäumler. Bis Jahresende soll der Anbau fertig sein.