Fusion : Hunsrücker Genossen machen Weg frei für Banken-Fusion

Morbach Die VR-Bank Hunsrück-Mosel und VVR-Bank Simmern wollen sich zusammenschließen.

Die Mitglieder der VR-Bank Hunsrück-Mosel haben in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung den Weg bereitet für einen Zusammenschluss mit der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank (VVR) mit Sitz in Simmern. Von den 265 stimmberechtigten Mitgliedern votierten lediglich zwei gegen eine Fusion. Eine Person enthielt sich. Damit ist die notwendige Dreiviertel- Mehrheit weit übertroffen worden. Fix ist der Zusammenschluss damit noch nicht. Denn die Vertreterversammlung der VVR-Bank muss am 18. Oktober noch ihr Einverständnis für eine Fusion geben.