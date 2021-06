Spende : Damit die Musik auch künftig weiterspielt

MORBACH VR-Bank Hunsrück-Mosel unterstützt Nachwuchsarbeit von 30 Vereinen und Verbänden aus ihrem Geschäftsgebiet.

29 Musikvereine aus dem Geschäftsgebiet sowie der Kreismusikverband, die Kreismusikjugend und der Verein AMME e.V können sich über Spenden der VR-Bank Hunsrück-Mosel für die Jugendarbeit in Gesamthöhe von 35 000 Euro freuen. Zu gerne hätten Nachwuchsmusiker in großer Runde wieder ihr Bestes gegeben, doch aufgrund von Corona war in diesem Jahr erneut keine gemeinsame Feierstunde möglich.