Vierter Partner in der Region Gäste der VG Wittlich-Land können Gäste-Ticket nutzen

Touristen, denen das VRT-Gäste-Ticket in ihrer Unterkunft angeboten wird, können damit in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Bitburg-Prüm sowie in der Stadt Trier für die gesamte Zeit ihres Aufenthalts ohne Mehrkosten in allen Bussen und Zügen unterwegs sein.