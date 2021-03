Bietergemeinschaft macht das Rennen : Im Dezember gehen neue Buslinien an den Start

Wittlich/Daun Ab Dezember verkehrt das Linienbündel Eifel-Kondelwald zwischen Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach, Wittlich und Daun, das Busnetz Eifelmaare zwischen Bad Bertrich, Manderscheid und Daun.

Das Linienbündel Mosel ist am 1. September 2019 an den Start gegangen, 2021 im Dezember soll jetzt das Linienbündel Eifel-Kondelwald starten. Die Linienbündel Hunsrück und Wittlicher Land sollen als letzte im Kreis Bernkastel-Wittlich erst im Dezember 2025 beginnen. 2021 sollen im Dezember zudem im VRT-Gebiet die Linienbündel Saarburger Land, Ruwertal-Hochwald, Eifel-Maare und Neuerburger Land starten.

Nach Gesprächen des VRT, der Kreisverwaltung und des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord mit dem Verkehrsministerium wurde die Ausschreibung dann geändert, die Linie 300 bekam in der Radsaison wieder mindestens für ein Fahrtenpaar am Tag einen Radanhänger. So können auf ausgewählten Fahrten der Linie 300 weiter bis zu 20 Fahrräder oder Pedelecs transportiert werden. Zwei weitere Radbusse bekommen die Linien 555 und 351. Neben dem Linienbündel Eifel-Kondelwald hat die Verbandsversammlung des VRT die Vergaben der Busnetze Neuerburger Land und Eifelmaare beschlossen. Dort gehen auch ab dem 12. Dezember 2021 neue Linien an den Start.