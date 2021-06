Wettbewerb : Endspurt für die Abstimmung zu Deutschlands schönstem Wanderweg

Manderscheid Seit Januar läuft die Abstimmung des Wandermagazin zu „Deutschlands schönster Wanderweg“. Dieses Jahr ist die Eifel gleich mit zwei Wegen am Start: Der VulkaMaar-Pfad ist als schönste Mehrtagestour, der Felsenweg 6 als schönste Tagestour nominiert.

Für beide Wege ist der Sieg in greifbarer Nähe. Es fehlen jeweils weniger als ein Prozent der Stimmen für einen Sieg in beiden Kategorien. Vera Merten, Geschäftsführerin der GesundLand Vulkaneifel GmbH, betont: „Wir sind derzeit auf dem zweiten Platz. Der erstplatzierte Weg ist uns nur um 0,79 Prozent der Stimmen voraus. Das müssen wir schaffen!“

Abstimmen ist noch bis zum 30. Juni online unter www.wandermagazin.de/wahlstudio sowie per Abstimmungspostkarte möglich, die in vielen Betrieben im GesundLand Vulkaneifel sowie in den GesundLand Tourist Informationen ausliegen.