Konzert : Frühlingsfest mit Stimmungsmusik

Niederkail (red) Der Musikverein St. Hubertus Niederkail lädt für Samstag, 18. Mai, zu seinem Frühlingsfest in die Kailbachhalle in Niederkail ein. Los geht es am Samstag mit der Happy Hour von 20 bis 21 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken