VVR Bank legt Bilanz vor Automatensprenger sind auf dem Rückzug – Geldautomaten bleiben

Was die Mitglieder und Kunden der Genossenschaftsbank, die in ihrem Gebiet derzeit 28 Filialen unterhält, wohl am meisten freuen dürfte: Es wird keine weiteren Veränderungen im Filialnetz geben und es werden auch keine weiteren Geldautomaten abgebaut. Zum Filialnetz erklärt der Vorstand, dass keine weiteren Filialschließungen vorgesehen seien. Die VVR Bank investiert, wie am Hauptsitz Simmern zu sehen ist, vielmehr in ihr bestehendes Filialnetz in der Fläche. Die sanierte und modernisierte Filiale in Piesport soll im April wieder eröffnen. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest. Die Modernisierung der VVR-Bank in Traben-Trarbach steht in diesem Jahr an, ebenso wie die Sanierung der Filiale in Emmelshausen.