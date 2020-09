Banken : VVR-Bank Wittlich baut zwei Geldautomaten ab

Bengel/Maring-Noviand Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG schließt am Freitag, 25. September, zwei Standorte von Geldautomaten in Bengel und Maring-Noviand. Das teilt Gerhard Knauf, beim Geldinstitut zuständig für Marketing und Kommunikation, mit.

Die dort befindlichen Geldautomaten werden abgebaut. „Da es in relativ kurzer Entfernung jeweils weitere Geldautomaten der Bank gibt, sollten die Einschränkungen für die Mitglieder und Kunden gering sein“, heißt es in einer Presseerklärung der Bank.

Die Filialen in Bausendorf beziehungsweise Osann-Monzel sind laut Knauf nur jeweils rund vier Kilometer von den bisherigen Automatenstandorten entfernt. Die vergangenen Wochen und Tage hätten die Verantwortlichen der VVR-Bank in Wittlich im Hinblick auf deren Filial- und SB-Standorte in Atem gehalten. „Gleich zweimal waren ungebetene Besucher zu Gast, die einmal erfolgreich in Landscheid und einmal in Strohn erfolglos die Sprengung der dortigen Geldautomaten versucht haben“, ist in dem Schreiben weiter zu lesen.