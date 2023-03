Bilanz 2022 Wie das Jahr für die VVR-Bank lief und warum nun alle Standorte von Geldautomaten überprüft werden

Immer wieder werden in der Region Geldautomaten gesprengt: Kürzlich hat der Anschlag auf zwei Geldausgabeautomaten der Vereinigten Volks- und Raiffeisenbank im Bungert-Einkaufszentrum in Wittlich für Wirbel gesorgt. Nur drei Monate vorher wurde im Dezember 2022 ein Automat der Bank in Strohn gesprengt. Die Beute jeweils: null Euro. Der Sachschaden war jedoch in beiden Fällen hoch.