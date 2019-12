Konzert : Barbed Wire rockt an Weihnachten

Barbed Wire. Foto: TV/BARBED WIRE

Heidenburg (red) Bereits zum 26. Mal wird am zweiten Weihnachtstag in der Heidenburghalle gerockt. Die Jugendkulturgruppe Heidenburg veranstaltet am Donnerstag, 26. Dezember, den „W!Rock“. In diesem Jahr heizt die Band „Barbed Wire“ auf ihrer Jubiläums-Tournee die Halle ein.

