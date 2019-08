Rechtspopulismus : Kein Patentrezept, aber einige Empfehlungen

Wittlich Wie kann man dem wachsenden Rechtspopulismus begegnen? Darum geht es bei einer Podiumsdiskussion der Arbeiterwohlfahrt.

Heutzutage versuchten Gruppierungen, mit Intoleranz die „Gesellschaft zu spalten“. Deshalb habe eine Podiumsdiskussion zu diesem Gegenstand anlässlich des 100. Geburtstag des Bundesverbandes nahegelegen. Das Thema ist aktuell wie nie, war man sich auf dem Podium einig. Die Redner erwähnten nach einem Impulsreferat von Nicola Rosendahl vom Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz Anschläge und Attentate in den USA, in Norwegen und Neuseeland. Doch der Antisemitismusbeauftragte Dieter Burgard aus Wittlich warnte vor „rechtsextremem, rechtspopulistischem und antisemitischen Gedankengut“ auch in der Region. Er erinnerte an die Schändung eines jüdischen Friedhofs in Bausendorf. Oder an ein geplantes rechtsextremistisches Konzert in Andel, das die Polizei verhinderte.