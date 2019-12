Kommunalpolitik : Wahl eines neuen Bürgermeisters

Oberöfflingen Wird in Oberöfflingen am Mittwoch, 18. Dezember, ein neuer Ortsbürgermeister gewählt? Auf der Tagesordnung des Ortsgemeinderates steht das Thema jedenfalls. Wird er gewählt, kann er auch ernannt, vereidigt und in sein Amt eingeführt werden.

