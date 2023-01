Fragen & Antworten : So sollen die Wälder in der Region besser mit dem Klimawandel zurechtkommen

Viele Kommunen in der Region haben die neue Förderung für ihre Wälder beantragt. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Wittlich/Bitburg/Daun Eine neue Förderung des Bundes soll Waldbesitzer dabei unterstützen, den Forst besser an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen. In der Eifel und an der Mosel sind viele Kommunen mit dabei. Dafür gilt es aber auch, einige Kriterien zu erfüllen – was mitunter weniger Brennholz bedeuten kann.

Wälder binden CO 2 und versorgen uns mit frischer Luft zum Atmen. Sie sind Lebensraum vieler Pflanzen- und Tierarten. Sie liefern Holz. Und nicht zuletzt bieten sie Raum zur Erholung. Damit sie diese und weitere Funktionen auch in Zukunft erfüllen können, hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Mitte November das Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ bekannt gemacht.

Damit sollen Waldbesitzer unterstützt werden, ihre Wälder an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen – sie „klimaresilienter“ zu machen, wie es in der Fachsprache heißt. Die Förderung kann grundsätzlich jeder Waldbesitzer beantragen, Städte, Gemeinden und Landkreise genauso wie Privatpersonen, Vereine oder Unternehmen. Sie ist allerdings an einige Kriterien gebunden, die Maßnahmen des klimaangepassten Waldmanagements darstellen.

Welche Kriterien müssen für die Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ erfüllt werden?

Über die fachlichen Details dieser Kriterien haben wir mit Johannes Pinn, Forstamtsleiter in Hillesheim, und Alois Meyer, Leiter des Forstreviers Klausen und Ortsbürgermeister von Klausen, gesprochen.

Ein Kriterium ist die Verjüngung des Vorbestands. Das heißt, dass neue Bäume im Wald heranwachsen, entweder natürlich durch Samen bestehender Bäume oder künstlich durch das Pflanzen von Setzlingen. Die alten Bäume in dem Gebiet werden allerdings noch eine Weile stehen gelassen, sodass die neue Waldgeneration besser geschützt ist.

Ein weiteres Kriterium ist die Kennzeichnung und der Erhalt von mindestens fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar. Das sind Bäume, die besonders wichtig für den Natur- oder Artenschutz sind, zum Beispiel weil sie Spechthöhlen beherbergen. Sie werden der Natur überlassen und nicht genutzt. Den Kriterien des Förderprogramms zufolge müssen sie spätestens zwei Jahre nach Antragsstellung ausgewiesen sein.

Wenn der Antragssteller mehr als hundert Hektar Wald hat, muss er zudem auf fünf Prozent der Fläche zulassen, dass sich der Wald natürlich entwickelt. Das heißt, auf die Nutzung dieses Teils des Forstes wird verzichtet. Das trifft zum Beispiel auf die Stadt Hillesheim zu, bei der es laut Vorlage des Stadtrats 618 Hektar Wald sind. Auch der Gemeindewald Klausen hat rund 260 Hektar.

Vorgeschrieben ist außerdem, dass Stadien der natürlichen Waldentwicklung bei kleinflächigen Störungen (heißt das Absterben von Bäumen bis zu 0,3 Hektar) zugelassen werden. Auch Erhalt oder, falls erforderlich, Erweiterung der klimaresilienten, standortheimischen Baumartendiversität stehen auf der Liste. Klimaresiliente Baumarten sind zum Beispiel Eiche, Weißtanne und bedingt die Douglasie.

Weitere Kriterien sind der Verzicht auf Kahlschläge, die Anreicherung und Erhöhung der Diversität an Totholz, Abstandsvorschriften zur Neuanlage von Rückegassen, die Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel (mit Ausnahme) sowie Maßnahmen zur Wasserrückhaltung.

Was ändert sich dadurch in den Wäldern der Eifel und an der Mosel?

In Wäldern mit vorrangig Nadelholz, vor allem Fichten, könnte es schon zu einer Verknappung von Brennholz kommen. Denn Fichten eignen sich nicht so gut als Habitatbaum oder für die Flächenstilllegung, da die Gefahr besteht, dass sich der Borkenkäfer massiv vermehrt.

Wenn derart strukturierte Forstbetriebe überhaupt am Förderprogramm teilnehmen, werden sie also eher auf Laubholz für die Kennzeichnung von Habitatbäumen und die Flächenstilllegung ausweichen. Laubholz ist jedoch zum Heizen besonders beliebt. In Wäldern wie dem Gemeindewald Klausen, wo es einen hohen Laubholzanteil gibt, entsteht dieses Problem nicht. Dort spielt die Ausweisung von Habitatbäumen und die Flächenstilllegung im Hinblick auf die Holzbereitstellung nur eine untergeordnete Rolle.

An der Bewirtschaftung der Wälder ändert sich durch das neue Förderprogramm meist nicht so viel. Die weitestgehende Einschränkung seien der Nutzungsverzicht und die Kennzeichnung von Habitatbäumen, sagt Johannes Pinn. Auch Alois Meyer berichtet, dass vor allem die aktive Auswahl und Markierung von Habitatbäumen zusätzliche Arbeit verursache. Im Gemeindewald Klausen sind das zum Beispiel 1300 Stück, im gesamten Forstrevier mehr als 9000.

Wie viel Geld gibt es durch das Förderprogramm?

Wie viel Geld bringt die Förderung konkret? Wenn die Waldfläche bis zu 100 Hektar groß ist, sind es 85 Euro pro Jahr und Hektar. Erfüllen diese Wälder das für ihre Größe freiwillige Kriterium, dass fünf Prozent der Waldfläche der natürlichen Waldentwicklung überlassen werden, bekommen sie 100 Euro. Zwischen 100 und 500 Hektar gibt es 100 Euro, ab 500 bis 1000 Hektar 80 Euro und ab dem Tausendsten Hektar 55 Euro. Die Zuwendung kann etwas geringer ausfallen, wenn bereits eine Länderförderung für die Natürliche Waldentwicklung besteht.

Wer nimmt an dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ teil?

Viele Städte und Gemeinden in den Kreisen Vulkaneifel, Bitburg-Prüm und Bernkastel-Wittlich wollen am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ teilnehmen. Aufgrund der großen Anzahl an waldbesitzenden Kommunen war es nicht möglich, alle abzufragen. Im Vulkaneifelkreis sind es zum Beispiel neben Hillesheim die Städte Gerolstein und Daun, in Kelberg soll das Thema in einer der nächsten Sitzungen erörtert werden.

Im Eifelkreis wollen zum Beispiel Bitburg, Prüm und Kyllburg teilnehmen, ebenso wie der Forstverband Speicher (Beilingen, Herforst, Orenhofen, Preist, Spangdahlem, Stadt Speicher). Für die waldbesitzenden Gemeinden im Bereich der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld wird die Förderung zentral von der VG beantragt.

Im Kreis Bernkastel-Wittlich haben neben Klausen beispielsweise auch die anderen Gemeinden des Forstreviers Klausen (Osann-Monzel, Rivenich, Altrich, Sehlem, Esch und Platten) die Förderung beantragt, ebenso die Stadt Bernkastel-Kues. Die Stadt Wittlich konnte die Förderung bisher noch nicht beantragen. Denn das „Klimaangepasste Waldmanagement“ unterliegt den De-Minimis-Beihilferegelungen der EU. Das heißt, dass der Antragsteller insgesamt eine bestimmte Fördergrenze nicht überschreiten darf, die Wittlich jedoch bereits erreicht hat.