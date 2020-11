Stadtbild : Ein Ärgernis weniger: Der Waggon ist weg

Der auf dem Forumsplatz positionierte Waggon eines Güterzuges hatte in den letzten Jahren für viel Unruhe gesorgt. Foto: Stadt Bernkastel-Kues

Brnkastel-Kues (red) Der auf dem Forumsplatz positionierte Waggon eines Güterzuges hatte in den vergangenen Jahren für viel Unruhe gesorgt . Zuletzt noch in der jüngsten Stadtratssitzung, in der es hieß, dass der Waggon keine Zierde für den Platz sei (der TV berichtete).