Wirtschaft : Unternehmen aus Bad Kreuznach übernimmt insolventes Bauunternehmen Resat Arslan GmbH

Wittlich Glück für knapp 100 Mitarbeiter: Ein Kabeltiefbauer aus dem Kreis Bad-Kreuznach übernimmt das insolvente Wittlicher Bauunternehmen Resat Arslan GmbH & Co. KG, das als eigenständiges Unternehmen am Standort Wittlich erhalten bleibt.

(cmo) Knapp 100 Arbeitsplätze standen auf der Kippe: Anfang April meldete das Wittlicher Kabelbauunternehmen Resat Arslan GmbH & Co. KG Insolvenz an (wir berichteten). Das Bauunternehmen, das auf die Verlegung von Glasfaserkabeln spezialisiert ist, beschäftigt am Standort Wittlich-Wengerohr fast 100 Mitarbeiter. Wie der Insolvenzverwalter ehemals erklärte, solle das Unternehmen im Insolvenzverfahren möglichst saniert werden.