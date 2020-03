Wahlen : Thalfanger Wahl wird verschoben

Rund 6200 Wahlberechtigte in der Verbandsgemeinde Thalfang sollten am 10. Mai zur Stimmabgabe an die Wahlurnen gerufen werden. Foto: dpa/Michael Kappeler

Thalfang Für den in den Ruhestand versetzten Marc Hüllenkremer sollte in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf am 10. Mai ein Nachfolger gewählt werden. Doch der Termin ist hinfällig. Zu groß ist den Verantwortlichen in Kreis und Land das Risiko einer zusätzlichen Gesundheitsgefährdung durch das Coronavirus.

Den kommenden Montag, 23. März, hatten sich nicht nur Kommunalpolitiker in der Verbandsgemeinde Thalfang als wichtiges Datum notiert. Denn bis zu diesem Tag, Punkt 18 Uhr, sollten Wahlvorschläge für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Thalfang abgegeben werden können. Spätestens nach der Wahlausschusssitzung, die für zwei Tage später anberaumt war, hätten die Bürger gewusst, wer alles für den Chefsessel im Thalfanger Rathaus kandidiert und zwischen wem sie sich am Sonntag, 10. Mai, an der Wahlurne entscheiden müssten.

Doch das ist nun hinfällig. Dieser Wahltermin werde aufgehoben und „auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“. Das teilte Alfons Kuhnen von der Bernkastel-Wittlicher Kommunalaufsicht per E-Mail der Verbandsgemeindeverwaltung Thalfang mit.

Das sagt die Kommunalaufsicht Auch den Grund liefert Kuhnen in dem zweiseitigen Schreiben mit: Bei dem sich verbreitenden Corona-Virus „handelt es sich um einen Krankheitserreger, der sich auch in Rheinland-Pfalz stark verbreitet. Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen, dass sich die Gesundheitslage in den nächsten Wochen in Rheinland-Pfalz noch verschlimmern wird. Eine ordnungsgemäße Durchführung dann anstehender Kommunalwahlen ist nicht mehr möglich, da unter anderem die Gefahr besteht, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Mitglieder der Wahlorgane und die Bediensteten der Gemeindeverwaltungen durch eine Wahlteilnahme einer Gesundheitsgefährdung ausgesetzt werden.“

Die Gefahr einer Virusübertragung und damit einer weiteren Ausbreitung des Virus lasse sich derzeit bei bei größeren Menschenansammlungen nicht ausschließen. Und mildere aufsichtsrechtliche Maßnahmen seien nicht geeignet, eine Gesundheitsgefährdung und eine weitere Verbreitung des Coronavirus auszuschließen.

Das sagt das Innenministerium Die Kommunalaufsicht im Kreis Bernkastel-Wittlich war in ihrer Entscheidung nicht frei. Denn das Mainzer Innenministerium hatte verfügt, Kommunalwahlen, die im Zeitraum vom 5. April bis 7. Juni anstehen, zu verschieben. Sie haben den neuen Wahltermin unter Beachtung der sich entwickelnden Gesundheitslage und den örtlichen Bedingungen zu bestimmen.

Nur aufgeschoben Mike Winter von der Kreisverwaltung machte auf Anfrage des Trierischen Volksfreund deutlich, dass der Wahltermin nicht aufgehoben, sondern lediglich aufgeschoben sei. Dieser kleine Unterschied in der Formulierung sei wichtig. Werde ein Wahltermin aufgehoben, müsse womöglich die komplette Prozedur erneut durchlaufen werden. Nach der Festlegung eines neuen Wahltermins müssten Kandidaten erneut nominiert werden beziehungsweise, Unterschriften gesammelt und Wahlvorschläge eingereicht werden. Das sei bei einer Verschiebung anders.

Die Vorgeschichte Die Wahl des Rathaus-Chefs war notwendig geworden, weil der bisherige VG-Bürgermeister Marc Hüllenkremer nach längerer Krankheit 2019 in den Ruhestand versetzt wurde. Sein Nachfolger soll statt wie üblich für acht lediglich für fünf Jahre gewählt werden. Grund ist die anstehende Kommunalreform.

Die bisher bekannten Bewerber Bei der Wahl zum Verbandsgemeindebürgermeister sind bislang folgende Männer und Frauen von ihren Parteien nominiert worden: Burkhard Graul (SPD), 62 Jahre alt, ehemaliger Beamter bei der Telekom, verheiratet, Vater von zwei Kindern und Großvater von fünf Enkeln, wohnt in Thalfang-Bäsch; die Christdemokratin Vera Höfner (50) ist Bankbetriebswirtin, Thalfang, verheiratet, hat drei erwachsene Kinder; Karsten Hagenburger (45) aus Gielert, Sparkassenbetriebswirt und von der Thalfanger Freien Liste (TFL) nominiert; Christian Synwoldt (58) von Bündnis 90/Die Grünen, 58 Jahre alt, Elektroingenieur, lebt mit seiner Frau in Malborn.

So geht es weiter Und wann wird nun gewählt? Das kann momentan niemand sagen. Der Termin wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Nur soviel ist laut Winter wohl klar: Der Termin werde nach den Sommerferien liegen. Die Schulferien dauern in diesem Jahr bis 14. August. Wahlleiter Anton Göppert, Allgemeinmediziner aus Heidenburg, hatte den Trierischen Volksfreund von der Entscheidung des Innenministeriums und der Kreisverwaltung informiert.