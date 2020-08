Bürgermeisterwahl : Leser fragen, Kandidaten antworten

Thalfang Die Wahl für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Thalfang rückt näher. Genauer gesagt werden die Wähler für Sonntag, 6. September, zu den Urnen gerufen.

Bei fünf Kandidaten haben die Bürger eine echte Wahl. Allerdings tut sich sicher so mancher schwer mit der Entscheidung. Haben Sie Fragen an die Kandidaten? Möchten Sie wissen, welche Schwerpunkte die vier Männer und eine Frau in ihrer künftigen Arbeit setzen wollen? Welche Zukunft nach Ansicht des Quintetts der Wintersport am Erbeskopf hat? Oder welche Pläne die fünf in Sachen Kommunalreform haben? Und, und, und.. Schreiben Sie uns und stellen Sie Fragen an Hermann-Josef Franzen (parteilos) aus Waldrach, Kreis Trier-Saarburg, Burkhard Graul (SPD) aus Thalfang-Bäsch, Vera Höfner (CDU) aus Thalfang, Christian Synwoldt aus Malborn (Bündnis 90/Die Grünen) und Hans Werner Schmitt (Einzelbewerber) aus Piesport. Schicken Sie uns Ihre Fragen an mosel@volksfreund.de, Stichwort: Bürgermeisterwahl Thalfang. Wir werden diese den Kandidaten stellen. Die Antworten werden sie auszugsweise im Trierischen Volksfreund finden.