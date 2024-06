Kommunalwahl 2024 Roman Bastgen gewinnt Bürgermeisterwahl in Bernkastel-Kues

In die Fußstapfen von Wolfgang Port, der 23 Jahre lang Stadtbürgermeister von Bernkastel-Kues war, tritt nun Roman Bastgen, der für die CDU ins Rennen gegangen ist. Auf den Nachfolger kommt ein umfangreiches Programm zu, denn Port hat in seiner Amtszeit viele Projekte initiiert, die die Weichen der Stadt für die Zukunft stellen werden: Von der Umgestaltung des Moselvorgeländes in Bernkastel bis hin zum Bau einer Hängebrücke.