72 Wähler haben abgestimmt Jannick Jungbluth ist neuer Ortsbürgermeister in Gielert

Er hat es geschafft: Jannick Jungbluth ist zum neuen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister von Gielert (Verbandsgemeinde Thalfang) gewählt worden. Der 28-Jährige erhielt bei der Direktwahl am Sonntag 47 Ja-Stimmen bei insgesamt 72 abgegebenen Wählerstimmen – das entspricht etwa 65 Prozent. Für den Wahlerfolg musste der einzige Bewerber um das Ortsbürgermeisteramt mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erreichen. Wie die Verwaltung in Thalfang am Montag mitteilte, lag die Wahlbeteiligung am Sonntag in Gielert bei etwa 57,6 Prozent.