Kinheim Unter anderem um den Tourismusbeitrag geht es in Kinheim.

In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 8. Dezember, um 18 Uhr in der Sucellushalle steht zunächst eine Ergänzungswahl zum Bauausschuss auf der Tagesordnung. Außerdem geht es die Festlegung des Beitragssatzes für den Tourismusbeitrag, die Neufassung der Friedhofsgebührensatzung, die Sammel-Einzelfortschreibung des Flächennutzungsplanes; sowie bauliche Maßnahmen in der Kindertagesstätte.