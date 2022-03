Wahl in Traben-Trarbach : Traben-Trarbach bleibt eine rote Hochburg

Marcus Heintel gibt auch die nächsten acht Jahre die Richtung im Rat der Verbandsgemeinde an. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Traben-Trarbach Marcus Heintel wird für die nächsten acht Jahre die Geschicke der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach lenken. Der 45-jährige Sozialdemokrat konnte sich gegen seinen Herausforderer Jürge Polka (CDU) behaupten. Wie haben die Menschen in der Verbandsgemeinde gewählt? Und welche Aufgaben stehen in Zukunft an?