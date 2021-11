Weihnachten : Adventszeit mit außergewöhnlichen Musikerlebnissen

Wittlich Der große Weihnachtsbaum vor dem Eingang des Warenhauses Bungert strahlt bereits im festlichen Glanz. Die Weihnachtsmarkthütten sind aufgebaut und laden zu kulinarischen Genüssen ein.

Und dennoch: Die Vorweihnachtszeit bei Bungert ist diesmal ganz anders als sonst. Das Programm ist durch außergewöhnliche Musikerlebnisse geprägt. Bereits am 26. November verzaubern die Sunset Live Sessions von 17.30 bis 20 Uhr mit ihrem aktuellen Weihnachtsprogramm.

Klangbild/mini sind die Stars am 10. Dezember von 17.30 bis 20 Uhr. Die vier jungen Musiker aus der Stammbesetzung der Akustik Showband Klangbild haben sich für ihren Auftritt mit Gastsänger Carlo Fullana verstärkt. Allein, aber mit Gitarre tritt W. Prinz unplugged am 11. Dezember mit deutschen und englischen Klassikern auf.

Top Act des Bungert-Advents werden Mael & Jonas sein. Die beiden Freunde aus Koblenz erreichten im vergangenen Jahr bei „The Voice of Germany“ mit ihrem Coach Nico Santos den dritten Platz. Die Finalisten beweisen am 17. Dezember von 19 bis 21 Uhr, warum sie bei der Casting-Show so weit vorn landeten.