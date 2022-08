Wittlicher Säubrennerkirmes : Wahrzeichen der Säubrennerkirmes: Warum das „Jupiter“ Riesenrad gefehlt hat

Das Riesenrad gehört zur Säubrennerkirmes: In diesem Jahr drehte sich jedoch nicht wie sonst das Jupiter-Riesenrad auf dem Rummelplatz. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Wer den Rummelplatz auf der Säubrennerkirmes besucht hat, dem fielen wahrscheinlich zwei Dinge auf: Mit dem Free-Fall-Tower gab es eine neue Attraktion, aber das Wahrzeichen der Kirmes, das 50 Meter hohe „Jupiter“ Riesenrad, war nicht zu sehen.

Stattdessen drehte sich an gleicher Stelle ein 12 Meter kleineres, weißes Riesenrad.

Was war passiert? Wir haben Schausteller Rudoph Barth, den Inhaber des Jupiter-Riesenrads gefragt, warum er in diesem Jahr nicht dabei war. Barth sagt, er habe der Stadt Wittlich leider drei Wochen vor der Kirmes eine Absage erteilen müssen: „Ich habe aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns enorme Personalprobleme und aktuell nur noch drei feste Mitarbeiter. Um das Riesenrad, wie in Wittlich gefordert, innerhalb von drei Tagen aufzubauen, brauche ich aber sieben Leute.“ Da er bis zum Sonntag vor der Kirmes auf der Cranger-Kirmes (NRW) gestanden habe, hätte der Aufbau in Wittlich zeitlich nicht hingehauen.

Barth: „Wir hätten es gerne gemacht, aber bei zwei Tagen Abbau und fünf Tagen Aufbau bin ich bei sieben Tagen. Wie soll das gehen? Aber das liegt allein am Personalmangel.“ Er könne sich auf die Schnelle auch „keine Leute vom Arbeitsamt“ holen, sagt der Riesenrad-Chef. „Um ein Riesenrad aufzubauen, muss man schon Ahnung haben.“ Im nächsten Jahr sei er aber gerne wieder dabei, sagt Barth.

Mandelverkäuferin Und auch noch eine altbekannte Teilnehmerin fehlte: 35 Jahre, sagt Gabriele Ries aus Wiesbaum, habe sie auf der Säubrennerkirmes in ihrer „roten Kutsche“ auf dem Platz an der Lieser gebrannte Mandeln, Lebkuchen und Zuckerstangen verkauft. Doch in diesem Jahr habe sie von der Stadtverwaltung keinen Standplatz angeboten bekommen. Sie sei insbesondere über die Art und Weise erzürnt, sagt die Mandelverkäuferin, wie man ihr eine Absage erteilt habe: „Drei Wochen vor Kirmesbeginn hat man uns am Telefon erzählt, dass die Stadtverwaltung noch gar nicht wüsste, ob die Kirmes stattfinden kann. Gutachten zum Lärmschutz stünden noch aus.“

Ries erklärt auch, dass sie mit der Verwaltung auch über die Standgebühren, die ihr mittlerweile als zu hoch erscheinen, diskutiert habe. Zwei Wochen vor Kirmesbeginn sei ihnen dann telefonisch mitgeteilt worden, dass es „nicht prickelnd aussieht und man uns wegen neuer Auflagen zur Freihaltung von Rettungswegen keinen Standplatz anbieten kann. Aber warum hat man nicht im Vorhinein offen mit uns darüber gesprochen?“

Darüber sei sie sehr enttäuscht, sagt Ries. Wurde die Mandelverkäuferin, so wie sie es schildert, ungerecht behandelt? Wir haben die Stadtverwaltung um Auskunft gebeten. „Die Familie stand früher immer auf dem Handwerkermarkt“, erklärt die Stadtverwaltung. Auch nachdem der Handwerkermarkt weggefallen sei, stand die Mandelverkäuferin weiter für ein Jahr auf dem Platz an der Lieser, „kritisierte allerdings die aus ihrer Sicht zu hohen Standgelder“, erklärt die Verwaltung. Aus diesem Grunde sei ihnen ein Standplatz auf dem Rummelplatz angeboten worden. „Hier waren dann die Standgelder offensichtlich ebenfalls zu hoch. Kurz vor der Kirmes erhielt die Verwaltung eine erneute Anfrage, ob die Möglichkeit zur Aufstellung vor der Eisdiele am Platz an der Lieser möglich sei. Dieser Platz musste jedoch im Rahmen des Sicherheitskonzepts als Rettungsweg freigehalten werden.“