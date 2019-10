Musik : Mitmach-Musical „Wakatanka“ für Kinder

Wittlich (red) Der Musikverein Lüxem präsentiert am Sonntag, 27. Oktober, ab 15 Uhr im Atrium des Cusanus Gymnasium Wittlich das interaktive Kinder-Mitmach-Musical „Wakatanka“. Mit Wakatanka wird bereits das vierte Kindermusical durch den Musikverein Lüxem unter seinem Dirigenten Stefan Barth aufgeführt.

Mitwirkende sind das Vorstufen- und Jugendorchester und Blockflötengruppe des Musikverein Lüxem, sowie der Kinder-und Jugendchor „Young Voices“ des Kreischorverbandes Bernkastel-Wittlich und die Solisten der Gesangsklasse an der Musikschule des Landkreises unter Leitung von Ingrid Wagner. Schon seit den 1970er Jahren ist der Musikverein Lüxem überdurchschnittlich im Bereich Werbung von Nachwuchsmusikern tätig. Dazu zählen unter anderen die musikalische Früherziehung, Blockflötenunterricht, Ausbildung an Blas- und Schlaginstrumenten mit Integration der Kinder in Vorstufen- und Jugendorchester.