Natur : Beim Waldbaden die Natur spüren

Hilscheid (red) Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet am Sonntag, 15. März, von 13 bis 15 Uhr „Waldbaden im Vorfrühling“ an. Die Teilnehmer erleben die Schönheit des Winterwaldes mit allen Sinnen. Mitzubringen sind festes Schuhwerk, warme Socken, Schal und Handschuhe sowie gegebenenfalls einen Regenschutz (keinen Schirm).

Treffpunkt ist am Hunsrückhaus am Erbeskopf. Die Teilnahmegebühr beträgt 14 Euro. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 06504/778 oder per E-Mail an info@hunsrueckhaus.de