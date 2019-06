Natur : Waldbaden am Erbeskopf

Hilscheid (red) Das Seminar „Waldbaden im Sommer“ wird am Samstag, 8. Juni, von 13 bis 15 Uhr am Hunsrückhaus am Erbeskopf angeboten. Ergo- und Kunsttherapeutin Christine Hahn zeigt den Teilnehmern angeleitete Naturübungen, Meditation und Entspannung im Wald.

Das „Waldbaden“ ist ein Genuss für die Sinne. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro.