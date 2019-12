Waldbaden : Waldbaden im Winter

Hilscheid (red) Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet am Sonntag, 12. Januar 2020, von 13 bis 15 Uhr „Waldbaden im Winter“ an. Die Teilnehmer treffen sich am Hunsrückhaus am Erbeskopf. Die Kosten betragen zwölf Euro pro Person.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken