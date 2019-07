Fest : Kövenig feiert Waldfest

Kröv-Kövenig (red) Das Waldfest in Kövenig wird am Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, gefeiert. Am Samstag startet um 17 Uhr die 1980/90er-Party. Gegen 23 Uhr ist der Showtanz der Tanzgruppe Black Diamond aus Kövenig zu sehen.

