Erziehung : Waldorfkindergarten Brüder Grimm feiert 25-jähriges Bestehen

Wittlich (red) Ein gelungenes Fest war das Beisammensein anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Waldorfkindergartens. Nach der Begrüßung durch Sigrid Beek, Leiterin des Waldorfkindergartens, reisten die Anwesenden mit Hildegard Müller und Klaus Weber Kadner in die Zeit der Entstehung und Gründung zurück.

Katharina Klühspies berichtete aus ihren zehn Jahren als Erzieherin im Waldorfkindergarten. Abschließend richtete Miriam Müller im Namen des Vorstands Dankesworte an die Gründungsmitglieder für ihren Mut und Einsatz, die Erzieherinnen und Kindergärtnerinnen für die liebevolle und bedürfnisorientierte Begleitung der Kinder und bedachte auch die Eltern mit großem Dank für ihre Unterstützung. Auch Bürgermeister Joachim Rodenkirch nahm an den Feierlichkeiten teil. Viele ehemalige Waldorfkindergartenkinder verewigten sich in einem Mosaik-Kunstwerk, das zukünftig im Eingangsbereich an das schöne Fest erinnern wird. Foto: Christina Bures