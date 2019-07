Wandern : Waldspaziergang mit Picknick

Eisenschmitt (red) Das Clara-Viebig-Zentrum Eisenschmitt bietet am Samstag, 3. August, einen Waldspaziergang mit anschließendem Picknick an. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Forsthaus von Berghes in Eisenschmitt. Fragen rund um Wald, Forst, Tiere und Pflanzen des Waldes werden während der Tour beantwortet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für Kinder und Jugendliche ist die Teilnahme kostenlos.