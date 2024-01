Nachhaltigkeit ist Trumpf Gastronomin eröffnet Waldzeit Café und Lodge in Neuhütten – und sucht noch Personal

Neuhütten · Wenn Träume wahr werden – Die Hotelfachfrau Verena Linn bietet in ihrem neu errichteten Blockhaus in Neuhütten drei Ferienwohnungen an. Doch mit einem Problem hat sie derzeit zu kämpfen.

17.01.2024 , 08:59 Uhr

Verena Linn (vorne) und ihre Mitarbeiterin Margit Becker im Bistro des neu gebauten Blockhauses. Foto: Strouvelle Christoph

Von Christoph Strouvelle

Es ist ein Herzenswunsch, den sich Verena Linn in Neuhütten mit ihrem Waldzeit Café und Lodge erfüllt hat. In einem neu errichteten Blockhaus am Waldrand hat die gelernte Hotelfachfrau mit Meistertitel drei Ferienwohnungen sowie ein Café-Bistro eingerichtet.