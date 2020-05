Religion : Wallfahrt fällt aus

Berglicht Aus gegebenem Anlass sind in diesem Jahr alle Wallfahrtstermine zur „Lieben Frau vom Berge“ in Berglicht abgesagt. Das Bistum Trier empfiehlt dies bis Ende August für Wallfahrten. Sollte sich im September oder Oktober etwas an der jetzigen Situation und den Empfehlungen ändern, wird das Wallfahrtsteam Berglicht darüber informieren.