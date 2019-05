Religion : Wallfahrt in Berglicht: Petrus verhindert die Prozession

Berglicht Die Saison wird mit Gebeten und Segen vor 150 Gläubigen eröffnet.

Es sind noch Plätze frei, als die feierliche Eröffnungsmesse beginnt. Doch einige Besucher bleiben lieber stehen, nah am Eingang der Berglichter Kirche oder auf der Empore. So können sie den Altarraum mit dem Abteier Bläser-Quartett im Hintergrund gut überblicken und die Beiträge der links des Altares sitzenden Chöre auf sich wirken lassen.

Die Wallfahrten finden von Mai bis Oktober am 8. des Monats, ab 19.30 Uhr, im September ausnahmsweise am 7. und ab 19 Uhr statt. Die Messen von Juni bis Oktober feiern die Pfarrer Paul Eich, Manderscheid; Matthias Biegel, Piesport; Jürgen Lehnen, Brauneberg; Markus Weilhammer, Monzelfeld und den Wallfahrtsabschluss Weihbischof Robert Brahm. Gruppen-Termine vermittelt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Hans Günter Steinmetz, Telefon 06504/8954, E-Mail Wallfahrt-­Berglicht@t-online.de. Die täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnete Kirche bietet etliche Besonderheiten, etwa den um 1100 erbauten romanischen Turm. Seine Glocken zählen zu den ältesten im Bistum. Erhalten ist der Chor einer gotischen Kirche von 1440 und die Marienstatue.

Wallfahrten zu „Unserer Lieben Frau vom Berge” haben in Berglicht eine mehr als 500-jährige Tradition. Noch in den 1960er Jahren führten sie viele Pilger in den Ort, was 2009 auf Initiative des damaligen Pfarrers Alexander Kurp wieder auflebte. Seither werden monatlich Wallfahrten nach Berglicht angeboten. Gestaltet werden sie von immer anderen Chören und Musikern. Auch die Priester, die die Messe mit der sich anschließenden Lichterprozession feiern, wechseln einander ab.