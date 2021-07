Konzert : Tanzen im Regen zu Kölscher Musik

Klausen Ein Hauch von Karneval: De Hofnarren haben an der Wallfahrtskirche Klausen gespielt. Das Wetter war miserabel, die Stimmung top.

Politik, Karneval und Schlager standen am Wochenende auf dem Programm am Bolzplatz neben der Klausener Wallfahrtskirche. Wolfgang Bosbach war am Freitag zu einem politischen Gespräch zu Gast, bei dem er auch ein wenig aus dem Nähkästchen plauderte. Der CDU-Mann erzählte beispielsweise, dass zum 50. Geburtstag von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Wissenschaftler zu einem Vortrag eingeladen war, während bei Bosbach die Höhner gespielt hätten. Am Sonntag war „Dauergast“ Guildo Horn da und sang seine Schlager. Bereits am Samstag brachten De Hofnarren jede Menge Stimmung mit. 330 Karten waren für diesen Abend verkauft, aber es waren nicht alle gekommen, die Tickets hatten. Einige Stühle blieben leer. Dafür hatten es sich manche auf Picknickdecken gemütlich gemacht. Zu Beginn des Konzerts waren die Besucher noch optimistisch, was das Wetter anging. Sie hatten Regenkleidung, Decken und Regenschirme dabei. Vereinzelt waren auch Gummistiefel zu sehen. Und die waren auch nötig. Denn nach den ersten Titeln ging es mit leichtem Regen los, der immer stärker wurde – bis sich die Fläche vor der Bühne in eine Schlammwiese verwandelte, wie man sie von „Rock am Ring“ kennt. Die ersten haben sich dann auch ein „Schlammdiving“ gegönnt, was aber wegen des fehlenden Gefälles nicht so gut funktioniert hat.