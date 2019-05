Ehemaliger Ortsteil Reilkirch

Schon im Jahre 1006 wird eine Kirche in Rila genannt. Im August dieses Jahres beurkundete König Heinrich der Zweite, dass das Marienstift in Aachen an die Kirche in Rila für den ihm überlassenen Zehnten daselbst jährlich vier Fuder Wein zu entrichten habe. Die Kirche sah in ihrer Konstruktion den Kirchen in Zeltingen, Trarbach und der Hospitalkirche in Cues sehr ähnlich. Sie ruhte gleich diesen auf einem einzigen Pfeiler in der Mitte und hatte eine Größe von 40 Fuß im Quadrat. Die Kirche war der allerseligsten Jungfrau geweiht und hatte vier Altäre, Kelche und eine große und eine kleine Monstranz. Die Reilkirch galt immer als ein schöner Bau, obwohl sie die Hospitalkirche in Cues und die von Richard von Greifenklau erbaute Pfarrkirche in Rockeskyll an Erhabenheit bei weitem nicht erreichte. Im Laufe der Zeit wurde die Reilkirche ein vielbesuchter Marien-Wallfahrtsort. Viele Jahrhunderte war Reilkirch die Pfarrkirche, die Reiler mussten über die Mosel setzen, um Gottesdienst zu feiern. 1842/43 wurde Reilkirch abgerissen und die neue Kirche im Ort gebaut.

Quelle: Datenbank der Kulturgüter in der Region Trier