Ausflüge oder Spielenachmittage Warum die Wallscheider Senioren ihre regelmäßigen Treffen seit zwanzig Jahren so schätzen

„Es ist immer besser, einen Nachmittag mit anderen zu verbringen als allein“, das ist für Rudolf Gierden, 83 Jahre, einer der Gründe, warum er jeden Monat zum Seniorennachmittag in seinem Dorf geht. Ein weiterer ist die Förderung der Gemeinschaft. „Es ist einfach gut, wenn man mit anderen aus dem Ort zusammensitzt und so das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird.“ Von Anfang an ist er dabei.