Strafvollzug : Waltraud Niles nach 34 Jahren im Beirat der Wittlicher JSA verabschiedet

In der Jugendstrafanstalt in Wittlich ist Platz für rund 150 Gefangene im geschlossenen und offenen Vollzug. Foto: TV/Petra Willems

Wittlich Waltraud Niles war 34 Jahre lang ehrenamtlich im Beirat der Wittlicher Jugendstrafanstalt tätig, dessen Vorsitz sie lange innehatte. In dieser Zeit hat sich sehr vieles im Vollzug verändert.

Ende vergangenen Jahres war die Jugendstrafanstalt in Wittlich zeitweise „massiv überbelegt“, wie Anstaltsleiter Jürgen Thum den Mitgliedern des Beirats der Anstalt berichtet. Derzeit hat die Anstalt Platz für 142 Gefangenen im geschlossenen und sieben im offenen Vollzug. Zeitweise seien aber 152 Gefangene in der JSA untergebracht gewesen. Im Bereich der Untersuchungshaft seien zum Teil 39 Gefangene auf die 29 Plätze gekommen. Grund dafür seien zwei groß angelegte Razzien in Trier gewesen, wie Thum berichtet. „Das hat uns richtig Arbeit gemacht“, sagt er. Ein Lob geht deshalb an seine Mitarbeiter.

Derzeit arbeiten 150 Menschen in der Jugendstrafanstalt in Wittlich, die neben Schifferstadt die einzige in Rheinland-Pfalz für männliche Gefangene ist (siehe Info). Zum 1. April beginnen laut Thum weitere Mitarbeiter ihre Ausbildung in der JSA. Unterstützt werden die Mitarbeiter von dem Beirat der Strafanstalt, die ehrenamtlich arbeiten (siehe Info).

Info Die Jugendstrafanstalt Wittlich Die Wittlicher Jugendstrafanstalt (JSA) ist neben der JSA in Schifferstadt eine von zweien in Rheinland-Pfalz. In beiden Einrichtungen sind nur männliche Gefangene untergebracht. Weibliche Untersuchungs- und Jugendstrafgefangene sind in Zweibrücken untergebracht. Die JSA Wittlich ist 1912 gegründet worden und war die erste Jugendstrafanstalt auf europäischem Festland. Zuvor wurde das Gebäude zehn Jahre als Frauengefängnis genutzt, ebenso von 1945 bis 1948. Von 1996 bis 2000 wurde es renoviert und umgebaut für den Wohngruppenvollzug. Die Mindestjugendstrafe sind sechs Monate, die Höchststrafe für Jugendliche (14 bis 18 Jahre) zehn Jahre, für Heranwachsende (18 bis 21 Jahre) bei Verurteilung wegen Mordes 15 Jahre.

Waltraud Niles ist jetzt aus dem Gremium verabschiedet worden, sie war seit 1986 Mitglied und 34 Jahre lang die Vorsitzende des Beirats. 2007 wurde sie dafür mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

In dieser Zeit habe sie vier Anstaltsleiter kennengelernt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen hätten sich geändert, und die Jugendlichen von heute seien nicht mehr zu vergleichen mit denen Ende der 1980er oder Anfang der 1990er Jahre, blickte JSA-Leiter Jürgen Thum bei der Verabschiedung von Waltraud Niles zurück.

Für die langjährige Vorsitzende war die Einführung der Nummernwäsche ein Meilenstein ihrer Tätigkeit. „So etwas gab es damals noch nicht“, sagt die pensioniere Realschullehrerin.

Seit die Nummernwäsche in der JSA umgesetzt wird, bekommt jeder Gefangene die von ihm zuvor getragene Kleidung nach der Wäsche wieder zurück. Vorher hatten die Gefangenen keine personalisierte Kleidung, sondern mussten das tragen, was aus der Wäscherei zurückkam.

In ihrer Zeit im Beirat hatte Niles „einige schöne Momente“ gehabt. Zum Beispiel, „wenn wir Erfolg mit dem, was wir erreichen wollten“, sagt Niles.

Oder die zahlreichen Gespräche mit den Gefangenen, der Bau der Turnhalle. „Viel Schönes ist im Kleinen passiert“, sagt sie. Und: „Die Bediensteten stehen heute noch mehr im Fokus als früher. Sie kümmern sich mehr um das Wohlergehen.“

Zudem würde ihnen mehr Wertschätzung entgegengebracht. „Es ist schon sehr vieles sehr viel anders geworden“, sagt die ehemalige Lehrerin.

Jürgen Thum, Leiter der JSA Wittlich, verabschiedet die langjährige Vorsitzende des Anstaltsbeirats, Waltraud Niles. Als Dankeschön bekam sie neben Blumen eine in der Anstalt gefertigte Schmuckschatulle. Foto: TV/Petra Willems