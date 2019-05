Freizeit : Wander- und Schlagerspaß

Wander- und Schlagerspaß in Enkirch Rund 4000 Menschen sind am Sonntag nach Enkirch gekommen, um beim Wander- und Schlagerspaß von SWR4 dabei zu sein. Eröffnet wurde der Tag mit einer kleinen Andacht, bevor es auf die drei verschieden langen Strecken ging. Elf, sieben oder drei Kilometer waren dabei zu bewältigen. Schöne Landschaften und Regionales, wie den Wallgraben oder das ehemalige Spital konnten erlebt werden. Nach dem Wandern, konnten die Besucher bei Schlagermusik von VoXXclub, Anita und Alexandra Hofmann, Christin Stark, Christian Lais oder André Stade, den Tag weiter genießen. 120 Helfer aus Enkirch waren am Wandertag im Einsatz und schon im Vorfeld hatten 40 Personen beim Aufbau mit angepackt. Seit Dezember ist die Gemeinde mit einem Orgateam dabei gewesen, das Event zu planen, dass vor zehn Jahren schon einmal im Moselort zu Gast war. Roland Bender, Ortsbürgermeister erklärt: "Damals hatte das einen sehr großen Nachhaltigkeitseffekt im Bereich Tourismus und wir hoffen, dass es diesmal wieder so sein wird.". Foto: Christina Bents