Ausstellung : Ausstellung zum Frauenwahlrecht

100 Jahre Frauenwahlrecht – Wanderausstellung in der Rosenberg-Schule in Bernkastel-Kues. Foto: Rosenberg-Schule Bernkastel-Kues/Rosenberg-Schule in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (red) Die Neuauflage der Wanderausstellung „100 Jahre Frauenwahlrecht“ wird in Kooperation mit der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues Rita Busch am Mittwoch, 29. Januar, ab 13 Uhr in der Rosenberg-Schule in Bernkastel-Kues präsentiert.

