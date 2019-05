Bernkastel-Kues : Wanderausstellung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht

Bernkastel-Kues (red) Die Wanderausstellung zu „100 Jahre Frauenwahlrecht im Landkreis Bernkastel-Wittlich“ ist in der Zeit von Dienstag, 28. Mai, bis Donnerstag, 13. Juni, in der Sparkasse Mittelmosel-Eifel-Mosel-Hunsrück in Bernkastel-Kues, zu sehen.

