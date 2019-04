später lesen Ausstellung Ausstellung zum Thema „Pestizide“ Teilen

(red) In Kooperation mit der Ortsgemeinde Malborn, dem NABU und der FWG Erbeskopf . wird in der Zeit von Freitag, 17. Mai, bis Montag, 20. Mai, die Wanderausstellung „Irrweg Pestizide – Das große Artensterben“ in der Steinkopfhalle, Waldstraße in Malborn gezeigt.