Regionaler Genuss immer wichtiger Was Wanderer wollen: Experten aus ganz Deutschland sprechen im Hunsrück über neue Trends

Die Genusstation an der Burg Dhronecken macht ihrem Namen alle Ehre. Mit kühlen Getränken und dem typischen Hunsrücker Kartoffelgericht Schales (Dippekuchen) stärken sich dort die Wanderer, die an diesem Nachmittag die 2022 eröffnete Traumschleife „Lecker Pfädchen“ in Augenschein nehmen. Und zwar nicht als normale Wandergäste. Die etwa 25 Besucher sind alle sozusagen vom Fach. Es sind Tourismus-Mitarbeiter und Betreiber von Spitzenwanderwegen aus ganz Deutschland, die auf Einladung des Deutschen Wanderinstituts (siehe Hintergrund) und der Nationalparkregion drei Tage im Hunsrück verbringen.