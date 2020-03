Wanderung : Wandern auf dem Pfarreienweg

Veldenz (red) Die Gemeinde Veldenz bietet am Sonntag, 29. März, eine geführte Wanderung auf dem Pfarreienweg an. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück in der Villa Romana. Im Anschluss startet die Rundtour durch fünf Orte und drei Bachtäler.



In Gornhausen steht ein Mittagessen sowie die Besichtigung der Leienfeldmühle auf dem Programm. Der Rückweg führt über Thalveldenz zur Villa Romana. Die Strecke ist 15 Kilometer lang. Die Teilnahmegebühr beträgt 23 Euro inklusive Frühstück, Besichtigung und Getränke.