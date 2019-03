(red) Zum 30. Bolivien-Hungermarsch lädt der Pfarrverband Wittlich für Sonntag, 31. März, ein. Los geht es um 11 Uhr ab der Turnhalle der Grundschule Laufeld. Gewandert werden sechs, neun oder elf Kilometer auf Rundwegen.

Am Ziel gibt für die Teilnehmer Eifeler Kartoffelsuppe zu bolivianischer Live-Musik. Ab 15.30 Uhr findet ein Abschlussgottesdienst in der Pfarrkirche Laufeld statt. Unterstützt wird mit dem Erlös das Mädcheninternat in Monteagudo.⇥Foto: Klaus Schmitz